Защитник сборной Украины объяснил, почему пропустил сбор перед стартом на Евро-2025

Защитник молодежной сборной Украины Артем Смоляков перед матчем первого тура группового этапа Евро-2025 (U-21) против Дании поделился ожиданиями от выступлений команды на турнире.

Какие ожидания? Мы хотим в каждой игре выходить и достигать результата. Есть желание пройти на турнире как можно дальше. Загадывать, конечно, ничего не будем, но очень хочется отлично проявить себя на Евро.

Почему присоединюсь перед самым Евро? Так договорились между собой УАФ и ФК Лос-Анджелес. После матча со Спортингом я полечу в Европу и там уже буду готовиться к Евро-2025 [матч завершился победой 3:1 9 июня, Смоляков вышел на замену на 90+4 мин., – прим.].

Конкуренция есть конкуренция, от нее мы с Вивчаренко только становимся лучше. Нет такого, что только он играет, а я сижу на скамейке, или наоборот. У нас одна миссия – достичь результата вместе со сборной на Евро-2025. Будем поддерживать друг друга в течение турнира. А кто будет играть в основе – всегда зависит от решения главного тренера.

Я думаю, у нашей команды большой потенциал. У нас играют ребята из АПЛ, Ла Лиги, и я сам выступаю в МЛС. Многие футболисты имеют игровую практику в своих клубах, кто-то уже даже стал чемпионом УПЛ. Я верю в наш коллектив, – сказал Смоляков в интервью «Украинскому футболу».