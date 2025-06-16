Защитник сборной Украины: «Ощущение, что мы снова в игре»
Вивчаренко прокомментировал уверенную победу над Финляндией
около 1 часа назад
Защитник молодежной сборной Украины Константин Вивчаренко подвел итоги матча второго тура Евро-2025 (U-21) против Финляндии (2:0). Слова футболиста передает пресс-служба УАФ.
Впечатления от матча просто замечательные. Главное, что победили. Пока что тренер нам ничего не говорил, но, наверное, скажет сегодня, когда будет командное собрание. Ощущение, что мы снова в игре, что претендуем на выход из группы, сильно влияет на эмоциональное состояние и на атмосферу.
Мы поверили в свои силы, что мы можем это сделать. Конечно, впереди важный последний матч в группе. Мы смотрели матч между Данией и Нидерландами, но его результат не слишком важен, ведь все будет зависеть от нас.
В другом матче группы сборная Нидерландов сенсационно уступила Дании, которая набрала шесть очков и досрочно вышла в четвертьфинал. Таким образом, Украина с тремя баллами поднялась на вторую проходную позицию. 18 июня «сине-желтые» разыграют с голландцами (один балл) еще одну путевку в плей-офф.
Ранее был определен лучший игрок матча Финляндия – Украина. Он забил один из мячей.
Также главный тренер украинской «молодежки» Унаи Мельгоса подвел итоги матча с Финляндией.
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