Защитник молодежной сборной Украины Константин Вивчаренко подвел итоги матча второго тура Евро-2025 (U-21) против Финляндии (2:0). Слова футболиста передает пресс-служба УАФ.

Впечатления от матча просто замечательные. Главное, что победили. Пока что тренер нам ничего не говорил, но, наверное, скажет сегодня, когда будет командное собрание. Ощущение, что мы снова в игре, что претендуем на выход из группы, сильно влияет на эмоциональное состояние и на атмосферу.

Мы поверили в свои силы, что мы можем это сделать. Конечно, впереди важный последний матч в группе. Мы смотрели матч между Данией и Нидерландами, но его результат не слишком важен, ведь все будет зависеть от нас.