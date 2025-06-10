Защитник сборной Украины Евгений Чеберко поделился ожиданиями от матча товарищеского турнира Canadian Shield против Новой Зеландии. Слова игрока передает пресс-служба УАФ.

Считаю, что выступать в составе своей национальной сборной для каждого игрока — это привилегия. Поэтому нельзя говорить о какой-то нехватке мотивации. Каждый футболист хочет играть за сборную. Особенно в такое непростое время мы хотим продемонстрировать, что наша страна сильна и способна бороться.

Тренеры уже показали нам видеоанализ матча с Канадой. Указали нам на наши ошибки. Надеюсь, эта работа поможет и в игре с Новой Зеландией, и уже в квалификации ЧМ-2026.

Тренерский штаб показал нам матч новозеландцев с ивуарийцами. Мы знаем, чего ожидать от этого соперника. Но я не хочу очень много говорить... Все попробуем продемонстрировать на поле. Мы должны показать свою реакцию на поражение от Канады.