Защитник сборной Украины: «Тренеры указали нам на наши ошибки с Канадой»
Чеберко перед Новой Зеландией заявил: он не считает, что у «сине-желтых» отсутствует мотивация
около 1 часа назад
Защитник сборной Украины Евгений Чеберко поделился ожиданиями от матча товарищеского турнира Canadian Shield против Новой Зеландии. Слова игрока передает пресс-служба УАФ.
Считаю, что выступать в составе своей национальной сборной для каждого игрока — это привилегия. Поэтому нельзя говорить о какой-то нехватке мотивации. Каждый футболист хочет играть за сборную. Особенно в такое непростое время мы хотим продемонстрировать, что наша страна сильна и способна бороться.
Тренеры уже показали нам видеоанализ матча с Канадой. Указали нам на наши ошибки. Надеюсь, эта работа поможет и в игре с Новой Зеландией, и уже в квалификации ЧМ-2026.
Тренерский штаб показал нам матч новозеландцев с ивуарийцами. Мы знаем, чего ожидать от этого соперника. Но я не хочу очень много говорить... Все попробуем продемонстрировать на поле. Мы должны показать свою реакцию на поражение от Канады.
Заключительную игру «сине-желтых» на турнире Canadian Shield можно будет посмотреть уже в полночь, в конце дня 10 июня. Прямая трансляция матча Новая Зеландия – Украина. Начало – в 00:00.
Ранее стало известно, что матч рискует пропустить полузащитник Артем Бондаренко. Лидер Шахтера не впервые вызывается в ряды национальной сборной, однако так и не дебютировал за нее.
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