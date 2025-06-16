Сергей Стаднюк

Главный редактор PROFOOTBALL Digital Владимир Звиров после победы молодежной сборной Украины в матче второго тура группового этапа Евро-2025 (U-21) против Финляндии (2:0) прокомментировал слухи об интересе Порту к защитнику «сине-желтых» и киевского Динамо Тарасу Михавку.

Такие клубы, как Порту, интересуются огромным количеством молодых футболистов. И от «интересуются» до «покупают» еще 10 шагов различных, включая официальные предложения, переговоры и так далее. Я уверен, что и Батаговым интересуются, и Бражко до сих пор интересуются, и возможно после этого матча заинтересуются Владиславом Велетнем. Владимир Зверев

В другом матче группы сборная Нидерландов сенсационно уступила Дании, которая набрала шесть очков и досрочно вышла в четвертьфинал. Таким образом, Украина с тремя баллами поднялась на вторую проходную ступеньку. 18 июня «сине-желтые» разыграют с голландцами (один пункт) еще одну путевку в плей-офф.

Ранее определился лучший игрок матча Финляндия – Украина. Он забил один из мячей.

Также главный тренер украинской «молодежки» Унаи Мельгоса подвел итоги матча с Финляндией.