Защитник «Азовстали»: «Победа для Украины будет тогда, когда «Динамо» и «Шахтер» сыграют на «Донбасс Арене»

Дианов хотел бы присутствовать на этом матче

Михаил Дианов / Фото: Украинская правда Защитник Азовстали Михаил Дианов рассказал, что он будет считать победой для Украины. - Что для вас будет победой? Не просто окончанием войны, а победой. – Я вам скажу. Когда Динамо с Шахтером на Донбасс Арене сыграют в футбол. Это будет победа окончательная. Когда я стану с Ринатом Ахметовым, Сергеем Палкиным, и мы будем смотреть футбол. И на Донбасс Арене будет грандиозный концерт какой-то, это будет победа Напомним, Шахтер полностью оплатил лечение Дианова за границей.