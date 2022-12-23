Дугласа Косту в Бразилии ждет в команде экс-тренер «Шахтера»
Защитник «Азовстали»: «Победа для Украины будет тогда, когда «Динамо» и «Шахтер» сыграют на «Донбасс Арене»
Дианов хотел бы присутствовать на этом матче
23 декабря 11:47
Михаил Дианов / Фото: Украинская правда
Защитник Азовстали Михаил Дианов рассказал, что он будет считать победой для Украины.
- Что для вас будет победой? Не просто окончанием войны, а победой.
– Я вам скажу. Когда Динамо с Шахтером на Донбасс Арене сыграют в футбол. Это будет победа окончательная. Когда я стану с Ринатом Ахметовым, Сергеем Палкиным, и мы будем смотреть футбол. И на Донбасс Арене будет грандиозный концерт какой-то, это будет победа
Напомним, Шахтер полностью оплатил лечение Дианова за границей.
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