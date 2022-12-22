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Защитник «Черноморца» признался, что смотрел финал ЧМ-2022 в «Пункті незламності»

Весьма жизненно во времена атак российских террористов
Футбол Украинская Премьер-лига
22 декабря 23:43
Защитник «Черноморца» признался, что смотрел финал ЧМ-2022 в «Пункті незламності»
Илья Путря / Фото - ФК Черноморец

Защитник «Черноморца» Илья Путря вспомнил, как смотрел финал чемпионата мира-2022 при отключении электроэнергии.

Не так много матчей чемпионат мира удалось посмотреть на этот раз. И во время финала у меня дома не было света. Я взял ноутбук и поехал в ближайший «Пункт незламності», который находится в супермаркете. Поставил ноут на столик, на котором посетители перегружают продукты из корзинок в пакеты, и смотрел.

Постепенно вокруг меня собрались покупатели, которые тоже переживали перипетии главного матча мундиаля. Месси, конечно же, снова доказал, что он великий игрок, который смог добавить в свою коллекцию и эту золотую медаль.

Немного жаль, что живу и играю с этим мастером на одном временном промежутке, но ни разу не встретился с Лионелем на поле. Хотя некоторым моим сверстникам из Украины это удавалось. Из коллег по амплуа запомнился француз Тео Эрнандес. Понравилась его агрессия в атаке и гол в полуфинале в ворота Марокко.

Лучший финал худшего чемпионата мира

Источник: ua.tribuna.com Сергей Стаднюк
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Теги

Черноморец сборная Аргентины (футбол) сборная Франции (футбол)

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