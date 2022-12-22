Защитник «Черноморца» признался, что смотрел финал ЧМ-2022 в «Пункті незламності»

Илья Путря / Фото - ФК Черноморец

Защитник «Черноморца» Илья Путря вспомнил, как смотрел финал чемпионата мира-2022 при отключении электроэнергии.

Постепенно вокруг меня собрались покупатели, которые тоже переживали перипетии главного матча мундиаля. Месси, конечно же, снова доказал, что он великий игрок, который смог добавить в свою коллекцию и эту золотую медаль.

Немного жаль, что живу и играю с этим мастером на одном временном промежутке, но ни разу не встретился с Лионелем на поле. Хотя некоторым моим сверстникам из Украины это удавалось. Из коллег по амплуа запомнился француз Тео Эрнандес. Понравилась его агрессия в атаке и гол в полуфинале в ворота Марокко.