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Защитник «Металлиста» сменил клуб в Бразилии

Маилтон пока не планирует возвращаться в Украину
Футбол Украинская Премьер-лига
13:12
Защитник «Металлиста» сменил клуб в Бразилии
Фото: Металлист

Защитник «Металлиста» Маилтон сменил клуб в Бразилии.

Вторую часть прошлого сезона он играл в аренде в «Шапекоэнсе». Теперь же он отправился в новую аренду – в «Понте Прета». Контракт рассчитан до конца 2023 года.

В Украину бразилец возвращаться не планирует. У него действующий контракт с «Металлистом».

В Украине он играл лишь в Первой лиге. Правда, сообщалось, что его хотел подписать «Днепр-1».

Андрей Усмонов
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