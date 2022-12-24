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Защитник «Металлиста» сменил клуб в Бразилии
Маилтон пока не планирует возвращаться в Украину
Фото: Металлист
Защитник «Металлиста» Маилтон сменил клуб в Бразилии.
Вторую часть прошлого сезона он играл в аренде в «Шапекоэнсе». Теперь же он отправился в новую аренду – в «Понте Прета». Контракт рассчитан до конца 2023 года.
В Украину бразилец возвращаться не планирует. У него действующий контракт с «Металлистом».
В Украине он играл лишь в Первой лиге. Правда, сообщалось, что его хотел подписать «Днепр-1».
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