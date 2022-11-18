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Защитник «Шахтера» перенес операцию и уже не сыграет в 2022 году

Конопля не выходил на поле со второго ноября
Футбол Украинская Премьер-лига
18 ноября 19:25
Защитник «Шахтера» перенес операцию и уже не сыграет в 2022 году
Ефим Конопля / Фото - ФК Шахтер

Защитник «Шахтера» Ефим Конопля перенес операцию. Об этом сообщает пресс-служба «горняков».

Футболисту провели хирургическое вмешательство по удалению паховой грыжи. По предварительным оценкам, на восстановление уйдет около месяца.

Таким образом, Конопля уже не сыграет в 2022 году. В текущем сезоне у игрока один гол в 11 матчах.

Напомним, также вне общей группы перед центральным матчем первого круга против «Днепра-1» находятся два футболиста.

Сергей Стаднюк
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Теги

Ефим Конопля Шахтер Донецк

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