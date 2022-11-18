Защитник «Шахтера» перенес операцию и уже не сыграет в 2022 году

Конопля не выходил на поле со второго ноября

Ефим Конопля / Фото - ФК Шахтер Защитник «Шахтера» Ефим Конопля перенес операцию. Об этом сообщает пресс-служба «горняков». Футболисту провели хирургическое вмешательство по удалению паховой грыжи. По предварительным оценкам, на восстановление уйдет около месяца. Таким образом, Конопля уже не сыграет в 2022 году. В текущем сезоне у игрока один гол в 11 матчах. Напомним, также вне общей группы перед центральным матчем первого круга против «Днепра-1» находятся два футболиста.

Сергей Стаднюк