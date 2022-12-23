Защитник «Славии» пока не подтвердил интерес от «Шахтера»

Переговоров не было

Фото: Slovan

Защитник «Слована» Максим Таловеров, вероятно, останется в команде.

Украинец интересен «Шахтеру», но сам игрок пока не подтвердил эту информацию.

«По состоянию на сегодня официального предложения нет. Я не слышал ни от агента, ни от клуба, что пришло какое-то предложение. Пока это только слухи».

Таловеров перешел в «Славию» в январе. Его контракт рассчитан до 2026 года. Однако нынешний сезон начал в аренде в «Словане».

На его счету два мяча в этом сезоне в 16 матчах.