Таловеров – об интересен «Шахтера»: «От агентов и клуба новостей не было»
Защитник «Славии» пока не подтвердил интерес от «Шахтера»
Переговоров не было
23 декабря 17:53
Фото: Slovan
Защитник «Слована» Максим Таловеров, вероятно, останется в команде.
Украинец интересен «Шахтеру», но сам игрок пока не подтвердил эту информацию.
«По состоянию на сегодня официального предложения нет. Я не слышал ни от агента, ни от клуба, что пришло какое-то предложение. Пока это только слухи».
Таловеров перешел в «Славию» в январе. Его контракт рассчитан до 2026 года. Однако нынешний сезон начал в аренде в «Словане».
На его счету два мяча в этом сезоне в 16 матчах.
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