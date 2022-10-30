«Александрия» в большинстве едва не проиграла «Шахтеру». Матч был приостановлен на 1,5 часа из-за воздушной тревоги
Защитник «Шахтера»: «После воздушной тревоги мы хорошо начали»
Но не сумели победить «Александрию»
30 октября 10:43
Фото: ФК Шахтер
Защитник «Шахтера» Богдан Михайличенко прокомментировал ничью с «Александрией» (2:2) в 10 туре УПЛ. Его цитирует пресс-служба «горняков».
– Команда хорошо играла, но, к сожалению, мы не взяли три очка. Вся команда разочарована. Будем готовиться дальше.
После воздушной тревоги мы хорошо начали, забили быстрый гол. А после удаления оставалось еще много времени, мы оборонялись и строили игру от контратак.
– Что делали во время воздушной тревоги?
– Разбирали некоторые ситуации.
– Как настроение перед матчем с «Лейпцигом»?
– Настроение боевое, будем готовиться.
«Шахтер» остался на 2 месте в турнирной таблице УПЛ, на 2 очка отставая от «Днепра-1».
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