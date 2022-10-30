Защитник «Шахтера»: «После воздушной тревоги мы хорошо начали»

Но не сумели победить «Александрию»

Фото: ФК Шахтер

Защитник «Шахтера» Богдан Михайличенко прокомментировал ничью с «Александрией» (2:2) в 10 туре УПЛ. Его цитирует пресс-служба «горняков».

– Команда хорошо играла, но, к сожалению, мы не взяли три очка. Вся команда разочарована. Будем готовиться дальше.

После воздушной тревоги мы хорошо начали, забили быстрый гол. А после удаления оставалось еще много времени, мы оборонялись и строили игру от контратак.

– Что делали во время воздушной тревоги?

– Разбирали некоторые ситуации.

– Как настроение перед матчем с «Лейпцигом»?

– Настроение боевое, будем готовиться.



«Шахтер» остался на 2 месте в турнирной таблице УПЛ, на 2 очка отставая от «Днепра-1».