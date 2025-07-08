Сергей Стаднюк

Полуфиналы Клубного чемпионата мира-2025 стартуют уже во вторник, 8 июля. В этой паре на первый взгляд уже всё ясно.

Челси является абсолютным фаворитом встречи с Флуминенсе. Однако команда, которая противостоит «синим» на Метлайф Стэдиум, уже совершила невозможное, достигнув этой стадии соревнований.

Помешать андердогу могут кадровые потери. Из-за перебора жёлтых карточек на поле не выйдут сразу два ключевых игрока стартового состава. Речь идёт о центральном полузащитнике Матеусе и одном из лидеров защиты – Хуан Пабло Фрейтесе, который провёл все пять матчей клубного чемпионата мира без замен.

Также под вопросом участие основного правого латераля Самуэля Ксавьера – в игре против Аль-Хиляля он был вынужден покинуть поле из-за мышечного спазма. Однако, есть и положительная новость для бразильцев. После завершения дисквалификации в состав возвращается Рене.

Челси в полуфинале против Флуминенсе сыграет без нападающего Лиама Делапа, который уже стал основным. Он пропускает матч из-за перебора жёлтых карточек. Рис Джеймс может выйти после мышечного дискомфорта, но вряд ли с самого начала. В центре поля ожидается возвращение Кайседо после дисквалификации. Также шанс проявить себя получит новичок Жоао Педро.

Уже нет надежд на возможное участие украинца Михаила Мудрика на турнире. Недавно Футбольная ассоциация Англии официально выдвинула вингеру обвинение в допинговом деле.