Жена Ярмоленко: «Конечно, есть мечта вернуться в «Динамо»

Андрей Ярмоленко / Фото - Динамо Киев от Шурика

Инна Ярмоленко, жена вингера «Аль-Айна» Андрея Ярмоленко, рассказала в эфире YouTube-канала Анны Ребровой, что для мужа является мечтой – возвращение в киевское «Динамо».

Конечно, есть мечта вернуться в «Динамо». Все об этом знают. Для Андрея это очень важный клуб. Будем надеяться, что это случится. Но когда… этого никто не может знать.