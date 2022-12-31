«Аль-Айн» Реброва с голом Ярмоленко потерял очки в чемпионате ОАЭ
Жена Ярмоленко: «Конечно, есть мечта вернуться в «Динамо»
Опытный футболист мог перейти в столичный клуб еще летом 2022 года
31 декабря 2022г. 19:00
Андрей Ярмоленко / Фото - Динамо Киев от Шурика
Инна Ярмоленко, жена вингера «Аль-Айна» Андрея Ярмоленко, рассказала в эфире YouTube-канала Анны Ребровой, что для мужа является мечтой – возвращение в киевское «Динамо».
«Динамо» для нас – это действительно особенный и родной клуб, который очень многое нам дал, сделал для Андрея профессионального спортсмена и футболиста. Конечно, мы следим за всеми матчами. Даже если Андрея нет дома, то я все равно смотрю, болею.
Конечно, есть мечта вернуться в «Динамо». Все об этом знают. Для Андрея это очень важный клуб. Будем надеяться, что это случится. Но когда… этого никто не может знать.
Напомним, Ярмоленко мог перейти в «Динамо» еще летом 2022 года, но выбрал «Аль-Айн».
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