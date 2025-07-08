Павел Василенко

Женская сборная Уэльса попала в аварию во время поездки на автобусе на чемпионат Европы в Швейцарии, но никто не пострадал.

Авария произошла по дороге на стадион в Санкт-Галлен, где в среду валлийцы проведут матч против Франции.

«Ассоциация футбола Уэльса (FAW) может подтвердить, что автобус национальной сборной попал в дорожно-транспортное происшествие на арене Санкт-Галлена перед тренировкой на матч с Францией в среду. Никто из пассажиров автобуса национальной сборной или другого транспортного средства не пострадал. Приоритетом FAW была эвакуация игроков с места происшествия и возвращение их на тренировочную базу для завершения подготовки к завтрашнему матчу», – говорится в заявлении FAW.

Хотя никто не пострадал, тренировку валлийской команды на стадионе перед вторым матчем группового этапа пришлось отменить. Футболистки должны были тренироваться позже в Вайнефельдене, где Уэльс обосновался.

Столкновение произошло возле командного отеля, недалеко от города Санкт-Галлен. На месте происшествия была машина скорой помощи, которая оказывала помощь водителю другого транспортного средства. Главный тренер Риан Уилкинсон и капитан Ангарад Джеймс не были в автобусе, так как они ехали отдельно от остальной команды на пресс-конференцию.