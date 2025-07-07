Почетный президент Ворсклы Константин Жеваго высказался о вылете полтавской команды в Первую лигу после 29 лет пребывания в элитном дивизионе. Его слова приводит пресс-служба клуба.

К сожалению, итоги сезона стали настоящим вызовом как для игроков, так и для тренерского штаба, менеджмента клуба, болельщиков Полтавщины, наших партнеров, так и для меня лично. Мы не смогли сохранить прописку в УПЛ, уступив в переходных матчах. Это произошло впервые с 1996 года и, без сомнения, вызвало широкий резонанс в футбольном сообществе. И это абсолютно неприемлемый результат для коллектива клуба и для меня лично, учитывая достижения и успехи клуба на протяжении последних как минимум 20 лет.

Настало время для анализа ситуации, поиска причин, но мы все знаем - побеждает сильнейший, на поле выходят две команды, каждая из которых мечтает и должна сделать все ради победы. Если на табло твое поражение, значит, было сделано не все или имеются причины, которые этому помешали. Именно анализом этих причин мы и занимаемся в межсезонье, - рассказал Жеваго.