Жирона определилась с будущим Крапивцова в клубе

Каталонская Жирона определилась с будущим 19-летнего украинского вратаря Владислава Крапивцова.

Как сообщает испанское издание Estadio Deportivo, клуб планирует сохранить молодого голкипера в составе на следующий сезон. Однако Крапивцов будет лишь третьим вариантом в иерархии вратарей у главного тренера Мичела.

Основным стражем ворот останется Пауло Гассанига, его дублером станет Хуан Карлос.

Напомним, украинский вратарь перебрался в Жирону в декабре 2024 года и с тех пор успел выйти на поле дважды, пропустив в этих матчах семь мячей

Ранее главный тренер Жироны Мичел Санчес высказался о Владиславе Крапивцове.