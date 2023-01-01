Журналист, который взял у Роналду скандальное интервью: «Месси даже тут не лучший»

Пирс Морган / Фото: Twitter

Скандальный журналист Пирс Морган считает, что Лионель Месси не круче Диего Марадоны.

Если посмотреть на голы в карьере, голы в Лиге чемпионов, то Роналду далеко впереди. Он лучше в воздухе, он лучше играет обеими ногами, хотя у Месси палочка-выручалочка – левая нога.

Я могу набрать много фактов, которые, как мне кажется, приведут к выводу не только о том, что Роналду величайший в истории, но и о том, что Месси – лишь второй из величайших аргентинцев