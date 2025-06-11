Зинченко: «Хочется поблагодарить украинцев Канады за невероятную поддержку»
Полузащитник сборной Украины высказался о атмосфере на товарищеском турнире
36 минут назад
Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко после победного заключительного матча на Canadian Shield против Новой Зеландии (2:1) в своем Instagram поблагодарил украинцев Канады за поддержку.
Очень приятно было увидеть много украинцев во время нашего пребывания в Канаде, и хочется поблагодарить всех за невероятную поддержку, которую мы ощущали во время игр и даже за пределами футбольного поля. Слава Украине и героям нашим Слава!
Ранее был назван лучший игрок матча Новая Зеландия – Украина. Футболист, получивший премию, прокомментировал победу «сине-желтых».
Также главный тренер сборной Украины Ребров сравнил матчи против Канады и Новой Зеландии.
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