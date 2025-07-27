Зинченко по просьбе Артеты готов остаться в Арсенале
Доопрацювавши свій контракт
около 8 часов назад
Игрок Арсенала и сборной Украины Александр Зинченко перед отъездом в Сингапур на летнюю серию АПЛ провел разговор с главным тренером Микелем Артетой, сообщает FootballTransfers.
Артета выразил желание оставить Зинченко в команде на будущий сезон. Изначально Александр запросил у Арсенала разрешение рассмотреть возможность перехода.
В итоге, хорошие личные отношения Зинченко и Артеты стали решающим фактором доработать последний год по действующему контракту с Арсеналом.
Зинченко провел 23 матча за команду во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и одной голевой передачей. По данным Transfermarkt, стоимость 28-летнего игрока составляет 20 миллионов евро.
Арсенал победил Милан и завоевал трофей в Сингапуре, Зинченко отыграл один тайм.