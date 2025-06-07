Зинченко: «Спасибо всей Канаде, всем, кто помогает украинцам»

Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко перед стартовым матчем товарищеского турнира Canadian Shield против Канады поблагодарил народ страны-хозяйки за поддержку во время войны. Слова футболиста передает пресс-служба УАФ.

Очень приятно находиться здесь. Пользуясь случаем, хотел бы поблагодарить всю Канаду, всех людей здесь, которые помогали и помогают украинцам.

Знаю, что здесь большая украинская диаспора. От себя и от всей команды хотел бы поблагодарить за ту помощь, которую мы получили и получаем в эти тяжёлые для Украины дни.

Находиться здесь сегодня — одно удовольствие. И то, как нас приняла Канада, и этот турнир — для нас честь быть здесь.