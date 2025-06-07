Зинченко: «Спасибо всей Канаде, всем, кто помогает украинцам»
Хавбек «сине-желтых» высказался по поводу проведения турнира в дружественной стране
около 7 часов назад
Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко перед стартовым матчем товарищеского турнира Canadian Shield против Канады поблагодарил народ страны-хозяйки за поддержку во время войны. Слова футболиста передает пресс-служба УАФ.
Очень приятно находиться здесь. Пользуясь случаем, хотел бы поблагодарить всю Канаду, всех людей здесь, которые помогали и помогают украинцам.
Знаю, что здесь большая украинская диаспора. От себя и от всей команды хотел бы поблагодарить за ту помощь, которую мы получили и получаем в эти тяжёлые для Украины дни.
Находиться здесь сегодня — одно удовольствие. И то, как нас приняла Канада, и этот турнир — для нас честь быть здесь.
Товарищескую встречу с участием «сине-желтых» можно посмотреть уже сегодня, 7 июня. Прямая трансляция матча Канада – Украина. Начало – в 22:30 по Киеву.
Ранее главный тренер сборной Украины Сергей Ребров заявил, что на Canadian Shield даст шанс каждому футболисту.
Поделиться