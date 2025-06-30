Игрок Арсенала сборной Украины Александр Зинченко и его жена Влада приостанавливают работу собственного ресторана про INCH в Киеве.

Управляющая заведением Юлия Мелехина опубликовала пост в Instagram.

INCH - это больше, чем ресторан. Это место, где собирались те, кто любит вкус жизни. Кто-то приходил за идеальным шафрановым ризотто или авторскими коктейлями. Кто-то - за эмоциями большого футбола, тенниса или за коктейлем, посвященным трассе, на которой проходит гонка Формулы-1. А кто-то - просто, чтобы быть среди своих.

Мы никогда не были только про спорт. Мы были про ощущения, вечера с драйвом и уютные разговоры. Про друзей, празднование важных и радостных событий. Про рабочие встречи, которые сочетали дело и удовольствие.

Мы говорим вам спасибо - за каждый день, за каждую трансляцию, за каждый ваш выбор быть с нами. Это было настоящее, и оно останется с нами.

Сегодня INCH ставит свою историю на паузу. Мы не знаем, будет ли продолжение, но точно знаем, что эта глава была настоящей и важной, - говорится в заявлении.