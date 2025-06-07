Зинченко: «Успели посмотреть и проанализировать Канаду»
Сборная Украины сегодня стартует на Canadian Shield
около 15 часов назад
Полузащитник Арсенала и сборной Украины Александр Зинченко принял участие в пресс-конференции накануне товарищеского матча с Канадой в рамках Canadian Shield. Его слова приводит УАФ.
Мы разбирали сборную Канады, знаем, что там есть очень много качественных игроков, которые выступают в Европе. Это очень хорошая физически команда, которая хорошо использует свои контратаки и очень хорошо движется вперед. Мы успели их посмотреть и проанализировать, а о Новой Зеландии будем говорить уже после игры с Канадой.
В Торонто сборная Украины сыграет два матча: 7 июня украинцы встретятся с Канадой (начало встречи – в 22:30 по киевскому времени), а 11 июня – с Новой Зеландией (00:00).