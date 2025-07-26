Павел Василенко

Лукаса Пакету подозревали в участии в договорных матчах. Однако журналист Мартин Зиглер из The Times сообщил, что с 27-летнего игрока будут сняты все обвинения.

Пакета присоединился к Вест Хэму в августе 2022 года. Он провел 120 матчей за «молотобойцев», забив 18 мячей и отдав 14 результативных передач.

В октябре 2023 появились неожиданные сообщения о полузащитнике. Его подозревали в умышленном получении желтых карточек. Связанные с ним лица, вероятно, делали ставки в букмекерских конторах на то, что игрок получит предупреждение в определенных матчах. Если обвинения подтвердятся, то ему может грозить многолетняя дисквалификация.

Однако Мартин Зиглер сообщил, что Пакета может быть спокоен. Сообщается, что представители Футбольной ассоциации (FA) пришли к выводу, что игрок Вест Хэма не нарушал закон. Ожидается, что с него будут сняты все обвинения.

Контракт бразильца с лондонским клубом действует до середины 2027 года. Transfermarkt оценивает его в 28 миллионов евро.

Вест Хэм начнет сезон 16 августа матчем Английской Премьер-лиги против Сандерленда.