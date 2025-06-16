Сергей Стаднюк

Полузащитник молодежной сборной Украины Олег Очеретько после победы в матче второго тура Евро-2025 (U-21) против Финляндии (2:0) поделился ожиданиями от решающей игры с Нидерландами.

Возможно, Нидерланды сильнее только индивидуально, потому что Дания была командой целостной. Они очень хорошо играют в атаке и очень хорошо защищаются. Думаю, что Дания для меня будет более сильным соперником. У Нидерландов также индивидуально все очень хороши, так что посмотрим, как будет игра. Перед матчем не хотелось бы терять Бражка, ключевого игрока в нашей команде. Олег Очеретько

В другом матче группы сборная Нидерландов сенсационно уступила Дании, которая набрала шесть очков и досрочно вышла в четвертьфинал. Таким образом, Украина с тремя баллами поднялась на вторую проходную ступеньку. 18 июня «сине-желтые» разыграют с голландцами (один пункт) еще одну путевку в плей-офф.

Ранее определился лучший игрок матча Финляндия – Украина. Он забил один из мячей.

Также Мельгоса подводит итоги матча с Финляндией.