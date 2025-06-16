Звездный игрок сборной Украины назвал лишь один аспект, в котором Нидерланды сильнее Дании.
Именно "Оранье" теперь является главным конкурентом "сине-желтых" за выход из группы на Евро-2025
около 1 часа назад
Полузащитник молодежной сборной Украины Олег Очеретько после победы в матче второго тура Евро-2025 (U-21) против Финляндии (2:0) поделился ожиданиями от решающей игры с Нидерландами.
Возможно, Нидерланды сильнее только индивидуально, потому что Дания была командой целостной. Они очень хорошо играют в атаке и очень хорошо защищаются. Думаю, что Дания для меня будет более сильным соперником.
У Нидерландов также индивидуально все очень хороши, так что посмотрим, как будет игра. Перед матчем не хотелось бы терять Бражка, ключевого игрока в нашей команде.
В другом матче группы сборная Нидерландов сенсационно уступила Дании, которая набрала шесть очков и досрочно вышла в четвертьфинал. Таким образом, Украина с тремя баллами поднялась на вторую проходную ступеньку. 18 июня «сине-желтые» разыграют с голландцами (один пункт) еще одну путевку в плей-офф.
Ранее определился лучший игрок матча Финляндия – Украина. Он забил один из мячей.
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