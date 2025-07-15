Со-ведущий программы «ТаТоТаке», известный блогер-аналитик Михаил Смоловой поделился собственной оценкой игры вингера Динамо Анхеля Торреса на сборах.

Я не могу сказать, что он сейчас впечатляет. Он все-таки выглядит больше футболистом именно функции. То есть у него вся творческая история пока не пробуждается в том контексте, в котором он сейчас находится. Но усердие, трудолюбие, там было несколько эпизодов в матчах, когда откровенно неудачный пас, но он бежит. Он не как некоторые звезды.

То есть вот это мне импонирует. Это говорит, что человек пытается бороться за каждый мяч до последнего. То есть он понимает, что это для него возможность показать себя, чтобы его оценили соответствующим образом и поставили в состав, возможно, в будущем. Он относится к этому серьезно.