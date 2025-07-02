Летний новичок Металлиста 1925 Денис Антюх назвал причины, по которым ему не удалось заиграть в киевском Динамо.

Прежде всего, у Динамо больше ответственности. Киевский клуб всегда борется за первое место в Премьер-лиге, попадание в Лигу чемпионов.

В принципе, мы и с Колосом два года подряд играли в еврокубках, но в Динамо на футболистов больше смотрят и следят. Мне кажется, что морально тяжелее играть, когда от тебя постоянно требуют лучше и лучше.

Я думаю, что в маленьких клубах более семейная атмосфера и лучше коллектив, чем в больших грандах. В Колосе все хорошо знали друг друга и держались вместе. В Динамо меня поддерживали. Со мной и Мистер разговаривал, и все остальные. Говорили: «Работай-работай, все будет хорошо». Все, как обычно, – рассказал Антюх в интервью «Украинскому футболу».