Павел Василенко

Жоау Канселу стал главным героем неприятного инцидента на дискотеке в Алгарве, где он проводил отпуск.

Португальский защитник провел свой отпуск в Алгарве, где восстанавливался после сложного сезона, который футболист завершил на Клубном чемпионате мира в США в составе Аль-Хиляля.

Португальское издание Correio da Manha сообщает, что Канселу во время визита в клуб Bliss в прибрежном городе Виламоура напал на мужчину и ударил его кулаком в лицо.

По данным источника, Канселу сначала находился в более уединенной части ночного клуба, но потом перешел в более оживленное место, где вспыхнула ссора. Страсти быстро утихли, но все же были вызваны медики, поскольку у пострадавшего изо рта шла кровь.

На место происшествия была вызвана полиция Португалии Garda Nacional Republicana, которая начала расследование, однако, как сообщает Correio da Manha, несмотря на инцидент, по состоянию на прошлую субботу официальная жалоба на игрока сборной Португалии не подавалась.

Канселу, известный своим пылким характером, недавно опубликовал в своем Instagram фотографии из Греции, где он, по-видимому, продолжает свой отпуск с семьей после пребывания в Алгарве.

Прошлым летом Жоау Канселу перешел из Манчестер Сити в Аль-Хиляль за 25 миллионов евро. Он давно не играл важной роли при Хосепе Гвардиоле, и даже сообщалось о его разногласиях с испанским тренером.

Португальский защитник несколько раз выступал в аренде за Баварию и Барселону, прежде чем Манчестер Сити окончательно продал его в Саудовскую Аравию. На его счету 60 матчей и 10 голов за сборную Португалии.