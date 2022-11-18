Звоночек перед ЧМ. Бельгия неожиданно проиграла Египту. У Салаха – ассист

Куртуа снова пропустил более одного мяча

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В товарищеском матче в рамках подготовки к чемпионату мира-2022 сборная Египта одолела Бельгию.

На перерыв команды при минимальном преимуществе египтян. Счет в матче открыл Мустафа Мохамед.

Сразу же после свистка на второй тайм разрыв удвоил Трезеге. Опенда помог бельгийцам отквитать лишь один мяч.

Лидер сборной Египта Салах провел на поле 87 минут и отличился ассистом в моменте со вторым голом.

Товарищеский матч

Бельгия – Египет 1:2

Голы: Опенда, 76 – Мохамед, 33, Трезеге, 46

Бельгия: Куртуа, Кастань (Доку, 82), Алдервейрелд, Теате (Вертонген, 71), Дебаст, Карраско, Витцель, де Брюйне (Мертенс, 46), Ванакен (Тилеманс, 46), Азар (Менье, 71), Батшуайи (Опенда, 46).

Египет: Эль-Шенави, Хегази, Габр (Галаль, 77), Hamdy, Эль-Ненни, Хамед, Hamada (Эль-Сайед, 88), Тауфик, Трезеге (Ашур, 88), Салах (Кока, 88), Мохамед (Зизо, 72).

Предупреждения: Тауфик, Галаль