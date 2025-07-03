Павел Василенко

Форвард Интер Майами Луис Суарес покинет клуб после окончания срока своего контракта. Уругвайский ветеран связан контрактом с командой МЛС до конца этого года.

Будущее 38-летнего нападающего остается неясным. У него есть два варианта: вернуться в Уругвай или завершить карьеру.

Суарес присоединился к Интер Майами в январе 2024 года и с тех пор сыграл 62 матча и забил 34 мяча.

Контракт Лионеля Месси с американским клубом также истекает в конце года, но, вероятнее всего, стороны договорятся о продлении.