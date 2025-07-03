Вингер Динамо Анхель Торрес поделился мыслями о первых сборах в составе киевской команды. Слова колумбийца передает пресс-служба «бело-синих».

Хотя я присоединился к команде в конце прошлого сезона, рассчитывал, что буду играть уже с следующего. Надеюсь хорошо поработать во время предсезонной подготовки, чтобы помочь команде во всех турнирах, в которых она будет участвовать, и вскоре дебютировать.

Это мой первый сбор с «Динамо», я чувствую себя хорошо. У нас напряженная работа, считаю, это хороший старт. На сборах надеюсь улучшить свою физическую форму, ведь я вернулся в футбол почти после годичного перерыва. А также добавить в дриблинге и качестве фланговых передач. Эти качества у меня, конечно, есть, но их можно усовершенствовать. Работаю над этим на тренировках каждый день.