Павел Василенко

Жоау Фелиш, скорее всего, снова сменит клубные цвета. Инсайдер Николо Скира сообщил, что португальский игрок получил предложение.

В прошлом году в августе Атлетико Мадрид окончательно прекратил сотрудничество с талантливым вингером. Челси приобрел воспитанника Бенфики за 25 миллионов евро.

Фелишу не удалось убедить главного тренера Челси Энцо Мареску. В зимнее трансферное окно его отдали в аренду в Милан на шесть месяцев.

На «Сан-Сиро» португалец также не смог раскрыть весь свой потенциал. Он провел 21 матч за россонери, забил три мяча и отдал одну результативную передачу. Милан не решил оставить его еще на год.

Скира сообщает, что Фелиш не входит в планы Челси. Синие хотят избавиться от него в это трансферное окно. Как сообщается, игрок получил предложение от саудовского клуба.

Transfermarkt оценивает Фелиша в 20 млн евро. Его текущий контракт с Челси действует до середины 2031 года.