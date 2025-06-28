Звёздный вингер не входит в планы Челси
Футболист сменит клубную прописку
около 3 часов назад
Жоау Фелиш, скорее всего, снова сменит клубные цвета. Инсайдер Николо Скира сообщил, что португальский игрок получил предложение.
В прошлом году в августе Атлетико Мадрид окончательно прекратил сотрудничество с талантливым вингером. Челси приобрел воспитанника Бенфики за 25 миллионов евро.
Фелишу не удалось убедить главного тренера Челси Энцо Мареску. В зимнее трансферное окно его отдали в аренду в Милан на шесть месяцев.
На «Сан-Сиро» португалец также не смог раскрыть весь свой потенциал. Он провел 21 матч за россонери, забил три мяча и отдал одну результативную передачу. Милан не решил оставить его еще на год.
Скира сообщает, что Фелиш не входит в планы Челси. Синие хотят избавиться от него в это трансферное окно. Как сообщается, игрок получил предложение от саудовского клуба.
Transfermarkt оценивает Фелиша в 20 млн евро. Его текущий контракт с Челси действует до середины 2031 года.
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