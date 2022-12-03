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Абраменко выступит на первом этапе Кубка мира сезона-2022/23 по лыжной акробатике

Стал известен состав сборной Украины на турнир в Руке
Фристайл
12:02
Абраменко выступит на первом этапе Кубка мира сезона-2022/23 по лыжной акробатике
Александр Абраменко / Фото - Getty Images
Обнародован состав сборной Украины на первый этап Кубка мира по лыжной акробатике, который пройдет 4 декабря в Руке (Финляндия).
Состав сборной Украины:

Мужчины: Александр Абраменко, Александр Окипнюк, Дмитрий Котовский, Максим Кузнецов, Владимир Кушнир и Захар Максимчук.

Женщины: Ольга Полюк, Анастасия Новосад, Ангелина Брыкина и Анастасия Гасюк.
Накануне олимпийский чемпион-2018 Александр Абраменко рассказал, как проходит подготовка к старту сезона-2022/23.
Источник: suspilne.media Владимир Кириченко
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