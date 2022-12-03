Абраменко рассказал о готовности в преддверии старта сезона
Абраменко выступит на первом этапе Кубка мира сезона-2022/23 по лыжной акробатике
Стал известен состав сборной Украины на турнир в Руке
12:02
Александр Абраменко / Фото - Getty ImagesОбнародован состав сборной Украины на первый этап Кубка мира по лыжной акробатике, который пройдет 4 декабря в Руке (Финляндия).
Состав сборной Украины:
Мужчины: Александр Абраменко, Александр Окипнюк, Дмитрий Котовский, Максим Кузнецов, Владимир Кушнир и Захар Максимчук.
Женщины: Ольга Полюк, Анастасия Новосад, Ангелина Брыкина и Анастасия Гасюк.
Накануне олимпийский чемпион-2018 Александр Абраменко рассказал, как проходит подготовка к старту сезона-2022/23.
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