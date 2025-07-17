Бронзовый призёр Олимпиады-2010 погиб от удара молнии
Норвежца поразила молния во время отпуска — его жизнь оборвалась в 49 лет
около 3 часов назад
Норвежский фристайлист, бронзовый призер Олимпийских игр-2010 в ски-кроссе Одн Гренвольд трагически погиб 16 июля в возрасте 49 лет.
В бывшего спортсмена ударила молния. Несмотря на быструю госпитализацию, спасти спортсмена не удалось, сообщили в NRK.
Жена Гренвольда в Facebook прокомментировала гибель мужа.
«То, что началось как прекрасный отпуск, закончилось трагедией. Ты покинул нас, мой лучший друг».
У погибшего призера Олимпиады осталось трое детей.
Гренвольд начал карьеру в горных лыжах, став двукратным чемпионом Норвегии. В 2004 году он перешел в фристайл, где завоевал бронзу на Олимпиаде-2010 в Ванкувере и побеждал в общем зачете Кубка мира по ски-кроссу. После завершения выступлений работал тренером норвежской команды по ски-кроссу.
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