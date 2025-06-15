Сергей Стаднюк

В украинской Экстра-лиге состоялись четвертые матчи финальной и бронзовой серий до трех побед. И оба оказались решающими!

В золотой серии ХИТ уверенно преодолел Аврору. Номинальные хозяева быстро открыли счет усилиями Шереметы, а сразу после перерыва Сметаненко удвоил преимущество. Аврора пыталась вернуть интригу: Моспан оформил дубль, сравняв счет. Но в конце поединка Чернявский и Педяш окончательно сняли вопрос о победителе.

Таким образом, ХИТ выиграл серию со счетом 3:1 и в третий раз подряд завоевал золотые медали чемпионата Украины по футзалу, подтвердив свой статус главной силы отечественного футзала сезона 2024/25. Киевляне снова сыграют в Лиге чемпионов.

SkyUp завершил сезон на мажорной ноте, уверенно разгромив Сокол в четвертом матче бронзовой серии. Команда продемонстрировала атакующую мощь уже в первом тайме, забив трижды благодаря Бобу, Джонни и Литвинову. В начале второй половины Лукас довел счет до 4:0.

Литвинов довел количество голов своей команды до пяти, оформив второй гол для себя. А дубль Шевченко уже ни к чему не привел.

SkyUp оформил победу в серии 3:1 и стал бронзовым призером чемпионата.

Экстра-лига, плей-офф

Финал, четвертый матч

ХИТ – Аврора 4:2 (3:1 – серия)

Голы: Шеремета, 16, Сметаненко, 21, Чернявский, 37, Педяш, 39 – С. Моспан, 27, 31

Бронзовая серия, четвертый матч

SkyUp – Сокол 5:2 (3:1 – серия)

Голы: Боб, 6, Литвинов, 14, 31, Джонни, 15, Лукас, 23 – Шевченко, 31, 39

Интересно, что и Кубок Украины второй год подряд выиграла одна команда.