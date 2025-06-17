Ивано-франковский Ураган начал поиск нового владельца для продолжения существования клуба. Об этом сообщает пресс-служба двукратного чемпиона и четырехкратного обладателя Кубка Украины.

Официально: НФК «Ураган» в поисках нового владельца для продолжения своей истории. В связи с объективными обстоятельствами, многолетний титульный партнер НФК «Ураган» в настоящее время не в состоянии продолжать финансово поддерживать клуб. Значительная часть ресурсов направлена на помощь стране в условиях полномасштабной войны, что является приоритетом в это тяжелое время.

НФК «Ураган» искренне благодарит своего генерального партнера за годы сотрудничества, поддержки, веры и доверия. Именно благодаря этой поддержке клуб смог пройти важный путь становления и качественного развития, добиться громких побед и прославить наш город как на всеукраинском уровне, так и на международной арене.

НФК «Ураган» продолжает свою миссию — развивать украинский спорт, воспитывать молодежь и дарить болельщикам эмоции, которые объединяют. Мы стремимся не только писать новые страницы в истории клуба, но и продолжать формировать славное футзальное наследие Ивано-Франковска, прославляя наш город.

Сегодня клуб оказался в чрезвычайно сложной ситуации. Мы боремся за его будущее и стремимся сохранить не только команду, но и целую спортивную традицию, которую вместе строили годами. Именно поэтому мы открыты к новому сотрудничеству и объявляем о поиске генерального партнера, а также партнеров, готовых присоединиться к дальнейшей истории «Урагана» — истории, продолжающейся вопреки всем вызовам.

Верим, что вместе сможем развивать и популяризировать спортивный бренд нашего города – «Ураган»!