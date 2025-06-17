Львовская Энергия из-за финансовых проблем не будет участвовать в Экстра-лиге сезона 2025/2026. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Сезон 2024/2025 уже стал историей, так что обращаемся к нашим спонсорам, партнерам и болельщикам — друзья, благодарим вас за постоянную поддержку и помощь. Мы благодарны тренерскому штабу, игрокам и администрации клуба, вместе у нас были взлеты и падения, невероятные победы и болезненные поражения, но все мы не теряли веру в команду.

Благодаря нашему совместному труду бренд «Энергии» стал настоящим символом в истории украинского футзала. «Энергия» является трижды чемпионом Украины, семь раз завоевывала серебро чемпионата, трижды — бронзу, пять раз обладателем Кубка Украины, Суперкубка Украины, участником Кубка УЕФА.

Важно, что «Энергия» имеет статус старейшего действующего футзального клуба Украины и в 2026 году отметит 25-летие со времени своего основания. Но сегодня главный вопрос: а что дальше, каким будет будущее клуба? Сложное военное время ставит перед нами новые вызовы, это касается прежде всего финансово-экономического обеспечения. Поэтому «Энергия» меняет формат деятельности, сосредоточившись на воспитании детей и молодежи.

В сезоне 2025/2026 мы вынуждены взять паузу в выступлениях в Чемпионате Украины среди команд Экстра-лиги. Но «Энергия» остается и не исчезает с футзальной карты Украины.

Руководством клуба при поддержке генерального спонсора ПрАО «Львовоблэнерго» принято решение сделать акцент на воспитании талантливой молодежи, которая в будущем может стать основой обновленного состава профессиональной команды энергетиков.

В структуре нашего клуба будут действовать молодежные и детские команды, которые примут участие в детско-юношеских, студенческих лигах Украины и Львовщины. Тренерами команд будут, в частности, бывшие игроки и тренеры «Энергии», которые будут передавать свой богатый опыт детям, и другие известные специалисты. Ведь при благоприятной ситуации ставим себе целью восстановить выступления «Энергии» на самом высоком уровне как можно быстрее.

Мы открыты к партнерству и спонсорству и верим, что совместными усилиями сможем преодолеть все. Ведь девиз «Энергии» остается неизменным: «Вперед, к победе!