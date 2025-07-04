В ночь на 4 июля Киев пережил очередную массовую атаку российских оккупантов, в результате которой полностью уничтожены офисы Федерации футзала Киева и многолетнего партнера Ассоциации футзала Украины — компании Select.

Зарегистрировано прямое попадание иранско-рашистского дрона-камикадзе по объекту, где находились кабинеты ФФК и шоурум продукции Select. Помещения полностью разрушены.

В то же время, украинская столица подверглась одному из самых масштабных обстрелов с начала войны. Согласно официальным сообщениям, в течение нескольких часов Россия выпустила по Украине 550 средств воздушного нападения — почти все были направлены именно на Киев.

Предварительно зафиксировано более 20 локаций с повреждениями. Пострадало более 20 человек, среди них — 10-летняя девочка. 14 человек были госпитализированы. Данные обновляются.