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Украинский клуб пробился в элит-раунд Лиги чемпионов

Ничья с «Халадашем» позволила «Урагану» выйти в следующий раунд
Футзал
31 октября 18:48
Украинский клуб пробился в элит-раунд Лиги чемпионов
Фото - НФК Ураган

В заключительном туре группового этапа Лиги чемпионов «Ураган» сыграл вничью с «Халадашем» (4:4).

Данный результат позволил команде из Ивано-Франковска пробиться в элит-раунд турнира. В нем будут участвовать 16 лучших клубов.

Напомним, «Ураган» стартовал в Лиге чемпионов с разгромной победы над румынским «Юнайтед Галацем» (5:0). Во второй встрече «Бенфика» не оставила шансов украинцам (1:4).

Матчи элит-раунда пройдут с 22 по 27 ноября.

Сергей Стаднюк
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Теги

Ураган (футзал) Лига чемпионов (футзал)

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