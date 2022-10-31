Ивано-Франковский «Ураган» стартовал с разгромной победы в Лиги чемпионов
Украинский клуб пробился в элит-раунд Лиги чемпионов
Ничья с «Халадашем» позволила «Урагану» выйти в следующий раунд
31 октября 18:48
Фото - НФК Ураган
В заключительном туре группового этапа Лиги чемпионов «Ураган» сыграл вничью с «Халадашем» (4:4).
Данный результат позволил команде из Ивано-Франковска пробиться в элит-раунд турнира. В нем будут участвовать 16 лучших клубов.
Напомним, «Ураган» стартовал в Лиге чемпионов с разгромной победы над румынским «Юнайтед Галацем» (5:0). Во второй встрече «Бенфика» не оставила шансов украинцам (1:4).
Матчи элит-раунда пройдут с 22 по 27 ноября.
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