Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
ru
ua
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
Сейчас в эфире
12:15
Смешанные единоборства. Combate Global
11:50
Баскетбол. Латвийско-Эстонская лига. Прометей - Тарту Юликол

Чемпионка Токио-2020 в опорном прыжке сенсационно не квалифицировалась в финал ЧМ в этом виде

Ребекка Андраде не подтвердила статус сильнейшей на планете
Спортивная гимнастика
31 октября 09:22
Чемпионка Токио-2020 в опорном прыжке сенсационно не квалифицировалась в финал ЧМ в этом виде
Ребека Андраде / Фото - Twitter
В Ливерпуле (Великобритания) проходит лицензионный чемпионат мира-2022 по спортивной гимнастике.

Олимпийская чемпионка Токио-2020 и чемпионка мира-2021 в опорном прыжке бразильянка Ребека Андраде неожиданно осталась без финала в этом виде на планетарном форуме-2022.

За второй прыжок судьи ей поставили лишь 11,466 балла. Общая оценка Андраде составила 13,266.



Напомним, титулованный украинский гимнаст Илья Ковтун появился на подиумной тренировке ЧМ-2022 в футболке в цветах украинского флага с надписью «STOP WAR» («Остановите войну»). Однако FIG попросила украинскую федерацию, чтобы он не носил футболку во время выступлений на планетарном форуме. 

Владимир Кириченко
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

X-Video:

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости: Спортивная гимнастика

Валерия Осипова: «Подготовка к ЧМ-2022 была действительно тяжелой. Но нам приходилось адаптироваться ко всему»
Валерия Осипова: «Подготовка к ЧМ-2022 была действительно тяжелой. Но нам приходилось адаптироваться ко всему»
10:47
Радивилов: «Моя подготовка прошла достаточно хорошо»
Радивилов: «Моя подготовка прошла достаточно хорошо»
08:58
Украинские гимнастки впервые за 4 года не смогли выйти ни в один финал на чемпионате мира
Украинские гимнастки впервые за 4 года не смогли выйти ни в один финал на чемпионате мира
31 октября 11:37
Чемпионка Токио-2020 в опорном прыжке сенсационно не квалифицировалась в финал ЧМ в этом виде
Чемпионка Токио-2020 в опорном прыжке сенсационно не квалифицировалась в финал ЧМ в этом виде
31 октября 09:22
FIG запретила Ковтуну носить футболку с надписью «STOP WAR» на ЧМ-2022 в Ливерпуле
FIG запретила Ковтуну носить футболку с надписью «STOP WAR» на ЧМ-2022 в Ливерпуле
29 октября 22:14
Ковтун появился на тренировке перед стартом ЧМ-2022 в футболке с надписью «STOP WAR»
Ковтун появился на тренировке перед стартом ЧМ-2022 в футболке с надписью «STOP WAR»
29 октября 15:54
Президент Международной федерации гимнастики выступил за допуск рашистов к конгрессу
Президент Международной федерации гимнастики выступил за допуск рашистов к конгрессу
26 октября 18:57
Радивилов: «Мы тяжело работаем, чтобы флаг Украины поднимался на пьедесталах по всему миру»
Радивилов: «Мы тяжело работаем, чтобы флаг Украины поднимался на пьедесталах по всему миру»
24 октября 18:31
Ковтун: «Я не планирую возвращаться с чемпионата мира без медали»
Ковтун: «Я не планирую возвращаться с чемпионата мира без медали»
23 октября 13:59
Все новости

Популярные новости

Усика попыталась ударить женщина на красной дорожке
Усика попыталась ударить женщина на красной дорожке
Бокс Профессиональный бокс
27 октября 12:31
Жена Усика продемонстрировала аппетитные формы в купальнике
Жена Усика продемонстрировала аппетитные формы в купальнике
Бокс Профессиональный бокс
28 октября 10:52
6
Белодед продемонстрировала фигуру в спортивной одежде
Белодед продемонстрировала фигуру в спортивной одежде
Дзюдо
26 октября 08:26
1
Во время матча АЕК – «Динамо» стюард отобрал у девушки плакат с надписью «россия – страна-террорист». Видео
Во время матча АЕК – «Динамо» стюард отобрал у девушки плакат с надписью «россия – страна-террорист». Видео
Футбол Лига Европы UEFA
28 октября 10:45
Бивол назвал главное преимущество Усика над Фьюри
Бивол назвал главное преимущество Усика над Фьюри
Бокс Профессиональный бокс
26 октября 12:59
1
Главный тренер «Селтика»: «Шахтер» забил гол мирового уровня»
Главный тренер «Селтика»: «Шахтер» забил гол мирового уровня»
Футбол Лига чемпионов UEFA
26 октября 18:26
Все новости