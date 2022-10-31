Президент Международной федерации гимнастики выступил за допуск рашистов к конгрессу
Чемпионка Токио-2020 в опорном прыжке сенсационно не квалифицировалась в финал ЧМ в этом виде
Ребекка Андраде не подтвердила статус сильнейшей на планете
31 октября 09:22
Ребека Андраде / Фото - TwitterВ Ливерпуле (Великобритания) проходит лицензионный чемпионат мира-2022 по спортивной гимнастике.
Олимпийская чемпионка Токио-2020 и чемпионка мира-2021 в опорном прыжке бразильянка Ребека Андраде неожиданно осталась без финала в этом виде на планетарном форуме-2022.
За второй прыжок судьи ей поставили лишь 11,466 балла. Общая оценка Андраде составила 13,266.
No no no - Rebeca VT 2 https://t.co/x2nkySeilC pic.twitter.com/vXX1Nu4uWE— Rachel (@herewasrachel) October 30, 2022
Напомним, титулованный украинский гимнаст Илья Ковтун появился на подиумной тренировке ЧМ-2022 в футболке в цветах украинского флага с надписью «STOP WAR» («Остановите войну»). Однако FIG попросила украинскую федерацию, чтобы он не носил футболку во время выступлений на планетарном форуме.
Комментарии 0