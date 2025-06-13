Владимир Кириченко

Федерация гимнастики России сообщила на своем официальном сайте о возвращении их спортсменов и судей в ряд международных турниров.

Ранее российские гимнасты, получившие нейтральный статус, отказывались от участия в международных соревнованиях. Теперь они заявились на ряд стартов.

В частности, подтверждено их участие в этапах Кубка мира 2025 по прыжкам на батуте в Португалии (5-6 июля), Германии (20-21 сентября), Болгарии (27–28 сентября) и Франции (3-5 октября).

Главный тренер сборной России Алексей Рыжков сообщил в интервью пропагандистскому изданию ТАСС, что на португальский этап Кубка мира заявлено 11 российских спортсменов.

Также запланировано участие российских атлетов в чемпионате мира по прыжкам на батуте в Мадриде (2-10 ноября) и в первенстве мира (10-17 ноября).

Они сообщили, что направили предварительную заявку для участия российских спортсменов в Кубке Претендентов-2025 по спортивной гимнастике, который пройдет в Париже с 13 по 14 сентября.

Также россиянки Алина Гусарова и Ирина Берек будут работать как нейтральные судьи на Кубке Тбилиси по художественной гимнастике с 11 по 15 июня 2025 года.

Вице-президенты Федерации гимнастики России Ирина Никитина (спортивная акробатика) и Владислав Оскнер (спортивная аэробика) вошли в состав высшего жюри соответствующих видов спорта на Всемирных Играх-2025, которые состоятся в китайском Чэнду 7-17 августа.

Дмитрий Андреев назначен судьей категории D2 на вольных упражнениях на чемпионате мира по спортивной гимнастике в Индонезии (19-25 октября).

Напомним, ранее стало известно место Украины в общем зачете чемпионата Европы-2025 по спортивной гимнастике.