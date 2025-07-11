Официально. Ковтун сменил гражданство — гимнаст теперь будет представлять Хорватию
Спортсмен больше не будет соревноваться под сине-желтым флагом
около 1 часа назад
Гимнаст и призер Олимпийских игр Илья Ковтун официально сменил спортивное гражданство и будет представлять Хорватию. Об этом сообщила Международная федерация гимнастики (FIG).
Еще в декабре 2024 года появились сообщения о том, что Ковтун вместе со своей тренером Ириной Горбачевой рассматривают возможность перехода в сборную Хорватии. А уже в январе гимнаст подтвердил намерение изменить спортивную национальность.
Ковтун рассказал, что его мало что держит в Украине.