Разборки продолжаются: Чепурный назвал Захарову внутренним врагом Украины

Украинский гимнаст Назар Чепурный прокомментировал свое выступление на чемпионате Европы-2025 в Лейпциге, где он завоевал бронзу в опорном прыжке.

Слова Чепурного передает портал Чемпион.

«Подготовка к турниру – очень трудный процесс. Это психологическая работа, анализ, настройка. И это всё знает и умеет личный тренер. В какой стране тренеру нужно покупать билет, чтобы он хотя бы с трибун посмотрел на то, как я выступаю и по телефонной связи как-то помог? Тем более, когда эти спортсмены уже имеют имя в мировом спорте.

100%, моего тренера не хватало в зале. И я уверен, что если бы мы работали вместе, если бы тренер был рядом, то результат однозначно был бы лучше. Но, несмотря на всю эту грязь, нам удалось показать результат. Но это далеко не стабильность, до какой-то степени повезло. Так не будет всегда.

Я рад, что смог завоевать медаль для Украины, но когда ты смотришь на работу Захаровой против сборной и Украины в целом, в те времена, когда страна борется с врагом, понимаешь, что у нас также есть внутренний враг, с которым также надо бороться».