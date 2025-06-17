Трагедия в Иране: 8-летняя гимнастка погибла из-за ракетного удара
Юная спортсменка стала жертвой эскалации конфликта между Ираном и Израилем
около 3 часов назад
Восьмилетняя иранская гимнастка Тара Хаджімірі стала жертвой недавних ракетных ударов между Ираном и Израилем. По сообщениям иранских СМИ, девочка погибла в результате атаки на жилые районы.
Азиатский гимнастический союз выразил соболезнования семье девочки.
«Мы поддерживаем семью Тары и иранское гимнастическое сообщество в это время скорби. Пусть она покоится с миром».
Конфликт обострился после израильских ударов по военным и ядерным объектам Ирана, которые, по заявлению Израиля, направлены на противодействие созданию ядерного оружия.
В настоящее время обе стороны обмениваются ракетными ударами, что приводит к большим жертвам среди гражданского населения.
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