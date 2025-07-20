Олег Гончар

На этапе Кубка мира по художественной гимнастике в Милане 17-летняя украинка Таисия Онофрийчук завоевала серебряную медаль в упражнениях с лентой, набрав 28,250 балла.

Юная гимнастка опередила спортсменку русского происхождения Веру Туголукову, которая выступает за Кипр и заняла третье место с результатом 28,150. Золото завоевала итальянка София Раффаэли, получив 28,800 балла.

Для Онофрийчук это не первое достижение на турнире, так как ранее она завоевала бронзу в многоборье и серебро в упражнениях с обручем, подтвердив свой высокий уровень.

Кубок мира по художественной гимнастике, Милан, Италия

Финал упражнений с лентой