Украинка Таисия Онофрийчук завоевала серебро на Кубке мира в Милане
Украинка обошла россиянку с Кипра
около 1 часа назад
На этапе Кубка мира по художественной гимнастике в Милане 17-летняя украинка Таисия Онофрийчук завоевала серебряную медаль в упражнениях с лентой, набрав 28,250 балла.
Юная гимнастка опередила спортсменку русского происхождения Веру Туголукову, которая выступает за Кипр и заняла третье место с результатом 28,150. Золото завоевала итальянка София Раффаэли, получив 28,800 балла.
Для Онофрийчук это не первое достижение на турнире, так как ранее она завоевала бронзу в многоборье и серебро в упражнениях с обручем, подтвердив свой высокий уровень.
Кубок мира по художественной гимнастике, Милан, Италия
Финал упражнений с лентой
София Раффаэли (Италия) – 28,800
Таисия Онофрийчук (Украина) – 28,250
Вера Туголукова (Кипр) – 28,150