Украинские гимнастки впервые за 4 года не смогли выйти ни в один финал на чемпионате мира
Валерия Осипова: «Подготовка к ЧМ-2022 была действительно тяжелой. Но нам приходилось адаптироваться ко всему»
Украинская гимнастка – о войне в родной стране и тренировках под сиренами
10:47
Валерия Осипова / Фото - gymnovosti.comУкраинская гимнастка Валерия Осипова в интервью gymnovosti.com рассказала о подготовке к ЧМ-2022, который проходит в Ливерпуле (Великобритания).
«Подготовка к чемпионату мира была действительно тяжелой, постоянные сирены, постоянные ракетные удары, все было очень напряженно. Но нам приходилось адаптироваться ко всему, свыкаться, иногда игнорировать это и продолжать тренироваться, хотя все знали, что это опасно».
«В последний день чемпионата Украины прошли финальные выступления на разновысоких брусьях и в вольных упражнениях. Их пришлось отменить, к сожалению, потому, что одна из ракет попала в Киевскую электростанцию, поэтому начались отключения электроэнергии. Мне вчера позвонила мама и сказала, что ей нужны свечи, потому что в магазинах свечей нет, они остались без света».
«Я собиралась возвратиться домой. Знаю, что там мой брат, мой папа, моя мама, они мне все рассказали, что происходит. Конечно, я переживала из-за всех атак. Но в общем-то я представила, как это, поэтому для меня ничего нового не было. Потому что каждый раз ты просыпаешься, открываешь Telegram-каналы, читаешь новости, как дела в Киеве. Я вообще из Запорожья. Там дедушка и бабушка, они уже старые, не хотят и не могут уезжать. Весь район за городом оккупирован. Это очень тяжело, потому что в голове ты постоянно там».
Напомним, что женская сборная Украины впервые за 4 года не квалифицировалась ни в один финал на ЧМ.
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