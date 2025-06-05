Верняев: «Пусть Федерация проведет проверку, кто в команде ждет Россию, потому что у нас такие есть»

Олимпийский чемпион Рио-2016 по спортивной гимнастике Олег Верняев ответил вице-президенту Украинской федерации гимнастики Стелле Захаровой, которая заявила, что на титулованного спортсмена влияет российская агентура.

Цитирует Верняева портал Чемпион.

«Вместо того чтобы говорить, что мы продаемся за рубли, лучше пусть Федерация проверит, кто в команде обнимается и ждет Россию, потому что у нас такие есть. А говорить, что кто-то здесь продается, когда мы приезжаем на соревнования, а тренер бежит обниматься с российским судьей – это очень странно.

Я пью кофе и общаюсь с иностранцами, меня спрашивают, как я отношусь к россиянам, а потом тренер из оккупированного города, из Донецка, обнимается с судьей из России. Вот это вопрос.

У нас есть и уклонисты в сборной, но те, кто выигрывают медали, они не нужны. Я офицер, и никто из тренеров и спортсменов не знает, кого могут отправить. Я о своем звании никому не говорю из уважения к военным, потому что они воюют. Если бы я был военным, тогда можно было бы».