Обнародованая заявка женской сборной Украины на матчи квалификации ЧМ-2023 с Люксембургом
Андронов: «Мы должны проходить Люксембург, чтобы дальше играть в плей-офф за выход на ЧМ-2023»
Наставник женской сборной Украины – о предстоящих матчах команды в Европейской квалификации
31 октября 10:27
Виталий Андронов / Фото - ФГУГлавный тренер женской сборной Украины по гандболу Виталий Андронов в интервью пресс-службе ФГУ поделился ожиданиями от предстоящих матчей против команды Люксембурга в рамках первого этапа Европейской квалификации на ЧМ-2023.
«Из-за отсутствия сборов непосредственно перед матчами против Люксембурга мы должны полагаться на багаж опыта и информации, которые мы получили по итогам сборов в Ужгороде и двух контрольных матчей против сборной Словакии месяц назад. В такой ситуации сборная должна сыграть просто и надежно, не будем ничего придумывать. Главным будет не качество, а результат».
«От матчей против Словакии остались двоякие впечатления. Первый матч мы выиграли, а на второй, и, наверное, здесь моя вина, команда вышла недостаточно настроенной. Игра не пошла ни в защите, ни в нападении. Однако хорошо, что мы извлекли этот урок перед главными матчами. Нужно понимать: слабых соперников не существует, а самый сложный соперник для нас – это мы сами».
«Мы должны проходить Люксембург, получить положительный результат, чтобы дальше играть в плей-офф (за выход на чемпионат мира), но недооценка соперника недопустима».
Матчи пройдут 1 ноября (20:00 по киевскому времени) и 2 ноября (20:00) в Люксембурге.
Отметим, что победитель противостояния выйдет во 2-й этап, где в стыковых играх будут разыгрываться путевки на планетарный форум.
30 сентября и 1 октября сборная Украины встречалась в контрольных матчах со сборной Словакии. Подопечные Андронова выиграли первую встречу со счетом 30:29 и уступили в ответном поединке – 24:32.
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