Галичанка – обладательница женского Кубка Украины по гандболу

Денис Седашов

В финальном матче Кубка Украины среди женщин львовская Галычанка одержала уверенную победу над ужгородскими Карпатами с счетом 34:24 и в третий раз подряд завоевала трофей. Встреча состоялась в Ужгороде.

Лучшей игрокиней матча стала Милана Шукаль (Галычанка). По итогам турнира Шукаль также получила звание самой ценной игрокини (MVP).

Финал. Женщины

Карпаты (Ужгород) – Галычанка (Львов) – 24:34 (15:15)

Третье место занял Спартак-ШВСМ, который в матче за бронзу победил Реал – 30:20 (17:7).

Мотор — обладатель Кубка Украины по гандболу.