Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
ru
ua
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
Сейчас в эфире
15:55
Осиное гнездо. Художественный фильм
16:55
live
Гандбол. Бундеслига 2. Кобург - Мотор (Запорожье). Прямая трансляция

«Галичанка» одержала шестую победу в чемпионате Польши

Львовянки обыграли «Рух»
Гандбол
24 декабря 20:22
«Галичанка» одержала шестую победу в чемпионате Польши
Фото: Галичанка

«Галичанка» выиграла шестой из десяти матчей в чемпионате Польши.

В рамках восьмого тура Суперлиги украинки обыграли аутсайдера «Рух».

Чемпионат Польши

«Движение» – «Галичанка» 26:33

«Галичанка»: Голинская-5, Маркевич-4, Прокопьяк-4, Коновалова-6, Казак-1, Мелекесцева-2, Дмитришин-5, T. Поляк-6.

Напомним, что «Мотор» сыграл вничью в Бундеслиге-2.

Олег Шумейко-младший
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Галичанка (гандбол)

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

X-Video:

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

«Галычанка» завершила выступления в Еврокубке
«Галычанка» завершила выступления в Еврокубке
Гандбол
04 декабря 20:57

Новости: Гандбол

«Галичанка» одержала шестую победу в чемпионате Польши
«Галичанка» одержала шестую победу в чемпионате Польши
24 декабря 20:22
«Мотор» сыграл вничью в матче немецкой Бундеслиги 2
«Мотор» сыграл вничью в матче немецкой Бундеслиги 2
17 декабря 23:56
«Мотор» одержал первую победу в Европейской лиге
«Мотор» одержал первую победу в Европейской лиге
13 декабря 21:28
«Мотор» не сумел удержать преимущество и проиграл «Эльбфлоренцу»
«Мотор» не сумел удержать преимущество и проиграл «Эльбфлоренцу»
10 декабря 09:28
Бундеслиза-2. Видео трансляция матча «Мотор» – «Эльбфлоренц»
Бундеслиза-2. Видео трансляция матча «Мотор» – «Эльбфлоренц»
09 декабря 20:13
«Мотор» сыграл вничью с «Агуаш-Санташ» в Европейской лиге
«Мотор» сыграл вничью с «Агуаш-Санташ» в Европейской лиге
07 декабря 00:02
«Галычанка» завершила выступления в Еврокубке
«Галычанка» завершила выступления в Еврокубке
04 декабря 20:57
«Мотор» обыграл «Потсдам» в Бундеслиге 2 и прервал серию из пяти поражений кряду
«Мотор» обыграл «Потсдам» в Бундеслиге 2 и прервал серию из пяти поражений кряду
03 декабря 22:08
«Мотор» потерпел четвертое поражение в Европейской лиге
«Мотор» потерпел четвертое поражение в Европейской лиге
29 ноября 21:36
Все новости

Популярные новости

Поворознюк о Виталие Кличко: «Спортсмен, боец, боксер, но он ведет себя, как баба-паникерша»
Поворознюк о Виталие Кличко: «Спортсмен, боец, боксер, но он ведет себя, как баба-паникерша»
Бокс Профессиональный бокс
25 декабря 11:45
14
«Это вам не проскурки в Лавре делать». Ломаченко досталось от украинского военного
«Это вам не проскурки в Лавре делать». Ломаченко досталось от украинского военного
Бокс Профессиональный бокс
22 декабря 10:53
3
«Кадык вырву». Президент «Ингульца» наехал на Гордона
«Кадык вырву». Президент «Ингульца» наехал на Гордона
Футбол Украинская Премьер-лига
25 декабря 11:05
3
UEFA и FIFA пригрозили исключить Украину из своих организаций
UEFA и FIFA пригрозили исключить Украину из своих организаций
Футбол Украинская Премьер-лига
19 декабря 18:11
4
Красюк: «Сказал промоутеру Ломаченко поберечь своего бойца, потому что Беринчик его точно убьет»
Красюк: «Сказал промоутеру Ломаченко поберечь своего бойца, потому что Беринчик его точно убьет»
Бокс Профессиональный бокс
19 декабря 18:05
2
Усик пожертвовал почти 14 миллионов гривен на восстановление села в Киевской области
Усик пожертвовал почти 14 миллионов гривен на восстановление села в Киевской области
Бокс Профессиональный бокс
23 декабря 20:22
1
Все новости