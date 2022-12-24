«Галичанка» уступила «Петрковии» в концовке матча польской Суперлиги
«Галичанка» одержала шестую победу в чемпионате Польши
Львовянки обыграли «Рух»
24 декабря 20:22
Фото: Галичанка
«Галичанка» выиграла шестой из десяти матчей в чемпионате Польши.
В рамках восьмого тура Суперлиги украинки обыграли аутсайдера «Рух».
Чемпионат Польши
«Движение» – «Галичанка» 26:33
«Галичанка»: Голинская-5, Маркевич-4, Прокопьяк-4, Коновалова-6, Казак-1, Мелекесцева-2, Дмитришин-5, T. Поляк-6.
Напомним, что «Мотор» сыграл вничью в Бундеслиге-2.
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