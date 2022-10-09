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«Мотор» минимально уступил «Нордгорн-Лингену»

Подопечные Гинтарса Савукинаса пропустили за 6 секунд до завершения игры
Гандбол
09 октября 21:06
«Мотор» минимально уступил «Нордгорн-Лингену»
«Мотор» / Фото - Facebook

«Мотор» потерпел очередное поражение в Бундеслиге-2.

Запорожцы в шестом туре минимально уступили «Нордгорн-Лингену» (29:30). 

Первый тайм выиграли немцы, которые на перерыв пошли ведя в счете в три мяча. После отдыха подопечные Гинтарса Савукинаса заиграли активнее и выровняли игру. Ключевой в матче стала атака гандболистов немецкого клуба за 6 секунд до конца игры. 

Бундеслига-2

«Нордгорн-Линген» – «Мотор» 30:29 


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Денис Седашов
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