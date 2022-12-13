«Мотор» не сумел удержать преимущество и проиграл «Эльбфлоренцу»
«Мотор» одержал первую победу в Европейской лиге
Запорожцы обыграли «Агуаш-Санташ»
13 декабря 21:28
Фото: Facebook Мотора
В шестом туре гандбольной Европейской лиги «Мотор» одержал свою первую победу в турнире.
Запорожцы обыграли «Агуаш-Санташ», с которым на прошлой неделе сыграли вничью. Лучшим бомбардиром матча стал Игорь Турченко, забросивший 10 мячей в ворота соперников.
Европейская лига. 6-й тур
«Мотор» – «Агуаш-Санташ» 30:24 (13:8)
Напомним, что «Мотор» проиграл в прошлом матче Бундеслиги-2.
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