Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
ru
ua
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
Сейчас в эфире
11:40
TOTAL COMBAT
11:45
Волейбол. Суперлига-Дмарт. Женщины. Добродий-Медуниверситет-ШВСМ - Прометей

«Мотор» одержал первую победу в Европейской лиге

Запорожцы обыграли «Агуаш-Санташ»
Гандбол
13 декабря 21:28
«Мотор» одержал первую победу в Европейской лиге
Фото: Facebook Мотора

В шестом туре гандбольной Европейской лиги «Мотор» одержал свою первую победу в турнире.

Запорожцы обыграли «Агуаш-Санташ», с которым на прошлой неделе сыграли вничью. Лучшим бомбардиром матча стал Игорь Турченко, забросивший 10 мячей в ворота соперников.

Европейская лига. 6-й тур

«Мотор» – «Агуаш-Санташ» 30:24 (13:8)

Напомним, что «Мотор» проиграл в прошлом матче Бундеслиги-2.

Олег Шумейко-младший
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Мотор

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

X-Video:

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

«Мотор» не сумел удержать преимущество и проиграл «Эльбфлоренцу»
«Мотор» не сумел удержать преимущество и проиграл «Эльбфлоренцу»
Гандбол
10 декабря 09:28
Бундеслиза-2. Видео трансляция матча «Мотор» – «Эльбфлоренц»
Бундеслиза-2. Видео трансляция матча «Мотор» – «Эльбфлоренц»
Гандбол
09 декабря 20:13
«Мотор» сыграл вничью с «Агуаш-Санташ» в Европейской лиге
«Мотор» сыграл вничью с «Агуаш-Санташ» в Европейской лиге
Гандбол
07 декабря 00:02
«Мотор» обыграл «Потсдам» в Бундеслиге 2 и прервал серию из пяти поражений кряду
«Мотор» обыграл «Потсдам» в Бундеслиге 2 и прервал серию из пяти поражений кряду
Гандбол
03 декабря 22:08
«Мотор» потерпел четвертое поражение в Европейской лиге
«Мотор» потерпел четвертое поражение в Европейской лиге
Гандбол
29 ноября 21:36
﻿«Мотор» проиграл третий матч подряд в Европейской лиге
﻿«Мотор» проиграл третий матч подряд в Европейской лиге
Гандбол
22 ноября 23:55

Новости: Гандбол

«Мотор» одержал первую победу в Европейской лиге
«Мотор» одержал первую победу в Европейской лиге
13 декабря 21:28
«Мотор» не сумел удержать преимущество и проиграл «Эльбфлоренцу»
«Мотор» не сумел удержать преимущество и проиграл «Эльбфлоренцу»
10 декабря 09:28
Бундеслиза-2. Видео трансляция матча «Мотор» – «Эльбфлоренц»
Бундеслиза-2. Видео трансляция матча «Мотор» – «Эльбфлоренц»
09 декабря 20:13
«Мотор» сыграл вничью с «Агуаш-Санташ» в Европейской лиге
«Мотор» сыграл вничью с «Агуаш-Санташ» в Европейской лиге
07 декабря 00:02
«Галычанка» завершила выступления в Еврокубке
«Галычанка» завершила выступления в Еврокубке
04 декабря 20:57
«Мотор» обыграл «Потсдам» в Бундеслиге 2 и прервал серию из пяти поражений кряду
«Мотор» обыграл «Потсдам» в Бундеслиге 2 и прервал серию из пяти поражений кряду
03 декабря 22:08
«Мотор» потерпел четвертое поражение в Европейской лиге
«Мотор» потерпел четвертое поражение в Европейской лиге
29 ноября 21:36
﻿«Мотор» проиграл третий матч подряд в Европейской лиге
﻿«Мотор» проиграл третий матч подряд в Европейской лиге
22 ноября 23:55
Андронов: «С жребием нам повезло, но как получится по игре – это другое дело»
Андронов: «С жребием нам повезло, но как получится по игре – это другое дело»
20 ноября 09:20
Все новости

Популярные новости

«Будущий чемпион мира» рассказал, как Фьюри победит Усика
«Будущий чемпион мира» рассказал, как Фьюри победит Усика
Бокс Профессиональный бокс
10 декабря 13:25
Считаете, что для Фьюри бой с Чисорой было простым? Только посмотрите на синяки Тайсона после поединка
Считаете, что для Фьюри бой с Чисорой было простым? Только посмотрите на синяки Тайсона после поединка
Бокс Профессиональный бокс
08 декабря 16:10
В команде Фьюри назвали бойца, у которого лучшие шансы в бою с Тайсоном
В команде Фьюри назвали бойца, у которого лучшие шансы в бою с Тайсоном
Бокс Профессиональный бокс
09 декабря 01:20
Усик обратился к Фьюри, вспомнив о лишнем весе Тайсона
Усик обратился к Фьюри, вспомнив о лишнем весе Тайсона
Бокс Профессиональный бокс
08 декабря 19:15
Лопес, побывав в нокдауне, решением судей выиграл бой у Мартина
Лопес, побывав в нокдауне, решением судей выиграл бой у Мартина
Бокс Профессиональный бокс
11 декабря 07:51
Непобежденный британский супертяжеловес признался в любви Усику
Непобежденный британский супертяжеловес признался в любви Усику
Бокс Профессиональный бокс
14 декабря 17:10
Все новости